В Тюмени средняя предлагаемая зарплата выросла на 30% по итогам 2023 года

В Тюмени средний размер предлагаемой заработной платы увеличился на 30% в течение 2023 года. Год назад ожидаемая зарплата превышала предлагаемую на 10%, а в этом году — на 3%.

Это говорит о том, что разрыв между финансовым запросом и предложением в Тюменской области сокращается, пишет nashgorod.ru со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

В текущий момент предлагаемые зарплаты в регионе составляют 58 400 рублей. При этом в среднем соискатели указывают в своих резюме ожидаемый доход в размере 60 тыс. рублей.

Так, в сфере «Наука, образование» средняя предлагаемая зарплата в феврале составила 41 200 рублей, в сфере стратегирования и консалтинга — 99 300 рублей, в автомобильном бизнесе — 87 799 рублей (рост составил 46%).

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кирове вакансия плотника-бетонщика стала самой высокооплачиваемой в феврале.