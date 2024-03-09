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Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.
Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что ОЭЗ «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии, ещё одна особая экономическая зона — «Ростовская» — создана в Новочеркасске, новая ОЭЗ «Эммаусс» появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области.

Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов, она должна охватить более 2 тыс. населённых пунктов.

Также Путин отметил, что все российские регионы к 2030 году должны стать более экономически самодостаточными.

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