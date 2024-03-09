Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что ОЭЗ «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии, ещё одна особая экономическая зона — «Ростовская» — создана в Новочеркасске, новая ОЭЗ «Эммаусс» появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области.

Ранее президент России Владимир Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов, она должна охватить более 2 тыс. населённых пунктов.

Также Путин отметил, что все российские регионы к 2030 году должны стать более экономически самодостаточными.