Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов, она должна охватить более 2 тыс. населённых пунктов.

Он рассказал, что для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития, аналогичная работа ведётся по населённым пунктам в Арктике.

«Предлагаю определить ещё более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2 тыс. населённых пунктов, включая сёла и посёлки», — заявил президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Также Путин отметил, что все российские регионы к 2030 году должны стать более экономически самодостаточными.