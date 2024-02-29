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Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов

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Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов, она должна охватить более 2 тыс. населённых пунктов.
Путин поручил расширить программу мастер-планов развития городов
  • AFP
  • © Dmitry ASTAKHOV

Он рассказал, что для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития, аналогичная работа ведётся по населённым пунктам в Арктике.

«Предлагаю определить ещё более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2 тыс. населённых пунктов, включая сёла и посёлки», — заявил президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Также Путин отметил, что все российские регионы к 2030 году должны стать более экономически самодостаточными.

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