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Путин: к 2030 году регионы должны стать более экономически самодостаточными

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Все российские регионы к 2030 году должны стать более экономически самодостаточными, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Путин: к 2030 году регионы должны стать более экономически самодостаточными
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

RT ведёт прямую трансляцию.

«К 2030 году все наши регионы должны стать более экономически самодостаточными», — заявил Путин.

Также стало известно, что в России запустят новый национальный проект «Кадры».

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