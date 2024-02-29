Путин: к 2030 году регионы должны стать более экономически самодостаточными
Все российские регионы к 2030 году должны стать более экономически самодостаточными, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
RT ведёт прямую трансляцию.
«К 2030 году все наши регионы должны стать более экономически самодостаточными», — заявил Путин.
Также стало известно, что в России запустят новый национальный проект «Кадры».
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