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Минтруд предложил учитывать группу инвалидности при приёме на работу по квоте

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предложил учитывать степень инвалидности при трудоустройстве по квоте.
Минтруд предложил учитывать группу инвалидности при приёме на работу по квоте
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

По его словам, гибкий подход к выполнению квоты является важным, так как инвалиды нуждаются в особом подходе и дополнительной поддержке. Соответствующий проект представлен на общественное обсуждение, передаёт ТАСС.

Котяков добавил, что изменения могут вступить в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал реформировать систему помощи инвалидам в трудоустройстве.

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