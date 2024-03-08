Минтруд предложил учитывать группу инвалидности при приёме на работу по квоте
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По его словам, гибкий подход к выполнению квоты является важным, так как инвалиды нуждаются в особом подходе и дополнительной поддержке. Соответствующий проект представлен на общественное обсуждение, передаёт ТАСС.
Котяков добавил, что изменения могут вступить в силу с 1 сентября текущего года.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал реформировать систему помощи инвалидам в трудоустройстве.