Минпромторг России предложил маркировать презервативы и медицинские маски
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«С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года планируется проведение в Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов с 1 октября 2024 года.
21 декабря депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем.