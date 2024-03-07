Минпромторг России предложил маркировать презервативы и медицинские маски

В Минпромторге России предложили провести эксперимент по введению маркировки медизделий, среди которых презервативы, маски, шприцы, имплантаты для пластической хирургии и прочее, с 1 сентября 2024 года.

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«С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года планируется проведение в Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — приводит сообщение ведомства ТАСС. Ранее Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов с 1 октября 2024 года. 21 декабря депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем.