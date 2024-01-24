В Минпромторге России предложили ввести обязательную маркировку ветпрепаратов

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку ветпрепаратов с 1 октября 2024 года.

«Минпромторг России предлагает начать с 1 октября 2024 года обязательную маркировку средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения», — приводит сообщение ТАСС.

При этом регистрацию в информационной системе маркировки планируется запустить с 1 сентября.

21 декабря депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем.