В Госдуме предложили ввести специальную маркировку лекарств для автомобилистов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем. Копия письма на имя вице-премьера Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, гражданам запрещено управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также при наличии определённого количества алкоголя в организме. Это правило общеизвестно для автомобилистов.

В то же время существуют медицинские препараты, после приёма которых запрещено садиться за руль автомобиля (в первую очередь это касается определённых антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков и т. п.) либо при использовании которых не рекомендуется управлять транспортным средством, уточнил Хамзаев.

В данной ситуации, как он отметил, многие автомобилисты имеют довольно посредственное представление об опасности использования того или иного препарата. Иногда банальное лекарство, о возможном влиянии которого человек за рулём может и не задуматься, способно стать причиной ДТП, добавил парламентарий.

«В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения информированности граждан прошу вас рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для упаковок медицинских препаратов: размещать предупреждение на красном фоне, если после приёма данного лекарства запрещено управление транспортным средством, предупреждение на оранжевом либо жёлтом фоне, если управление транспортным средством после приёма лекарства не рекомендуется ввиду возможных индивидуальных побочных эффектов», — говорится в тексте обращения.

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