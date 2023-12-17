RT в Telegram
Подпишись

Россиян предупредили о последствиях использования контрафактной «незамерзайки»

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Врач Денис Банный рассказал в беседе с RT, чем может грозить использование контрафактной незамерзайки.
Россиян предупредили о последствиях использования контрафактной «незамерзайки»
  • Gettyimages.ru
  • © Milan Krasula

«При производстве незамерзающих жидкостей разрешено использовать только изопропиловый спирт — он считается нетоксичным для человека, хотя его пары могут вызвать головную боль, тошноту, кашель и резь в глазах. Чтобы этого не произошло, нужно периодически проветривать салон автомобиля, а если поездка длительная — иногда останавливаться и выходить из машины подышать свежим воздухом», — посоветовал эксперт Лаборатории «Гемотест».

Он подчеркнул, что характерная особенность незамерзаек из изопропилового спирта — резкий запах, очень похожий на ацетоновый, его не удаётся перебить никакими ароматизаторами и отдушками.

«В отличие от разрешённых изопропиловых незамерзаек, контрафактные — изготовленные на основе метилового спирта — практически не пахнут. При этом они стоят дешевле и, по словам многих автомобилистов, лучше очищают стёкла и сохраняют свои свойства при более низких температурах. Однако надо понимать, что для здоровья такая продукция может быть очень опасна», — предупредил собеседник RT.

Вдыхание паров метилового спирта может привести к раздражению слизистой оболочки дыхательных путей и глаз, тошноте, слабости и сонливости, добавил эксперт.

«Высокие дозы этого вещества способны вызвать головокружение, серьёзные нарушения зрения, болезни органов ЖКТ (например, гастрит, язву)», — объяснил специалист.

По его словам, при первых признаках отравления следует немедленно вызвать бригаду скорой помощи, а в ожидании врачей — промыть глаза и рот чистой водой, выпить как можно больше чистой воды и принять активированный уголь.

«Покупать незамерзайки следует в специализированных магазинах или на АЗС. Полезно обратить внимание на цену: жидкости на основе изопропилового спирта не могут стоить дёшево. Также полезно изучить упаковку. У легальной продукции на этикетке будут указаны логотип и адрес производителя, инструкция по применению, дата изготовления, срок годности и правила хранения, а также подробный состав, меры предосторожности», — заключил врач.

Ранее врач-дерматолог Полина Ражева рассказала в беседе с RT, как защитить кожу в зимний период. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить