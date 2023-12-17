Россиян предупредили о последствиях использования контрафактной «незамерзайки»

Врач Денис Банный рассказал в беседе с RT, чем может грозить использование контрафактной незамерзайки.

«При производстве незамерзающих жидкостей разрешено использовать только изопропиловый спирт — он считается нетоксичным для человека, хотя его пары могут вызвать головную боль, тошноту, кашель и резь в глазах. Чтобы этого не произошло, нужно периодически проветривать салон автомобиля, а если поездка длительная — иногда останавливаться и выходить из машины подышать свежим воздухом», — посоветовал эксперт Лаборатории «Гемотест».

Он подчеркнул, что характерная особенность незамерзаек из изопропилового спирта — резкий запах, очень похожий на ацетоновый, его не удаётся перебить никакими ароматизаторами и отдушками.

«В отличие от разрешённых изопропиловых незамерзаек, контрафактные — изготовленные на основе метилового спирта — практически не пахнут. При этом они стоят дешевле и, по словам многих автомобилистов, лучше очищают стёкла и сохраняют свои свойства при более низких температурах. Однако надо понимать, что для здоровья такая продукция может быть очень опасна», — предупредил собеседник RT.

Вдыхание паров метилового спирта может привести к раздражению слизистой оболочки дыхательных путей и глаз, тошноте, слабости и сонливости, добавил эксперт.

«Высокие дозы этого вещества способны вызвать головокружение, серьёзные нарушения зрения, болезни органов ЖКТ (например, гастрит, язву)», — объяснил специалист.

По его словам, при первых признаках отравления следует немедленно вызвать бригаду скорой помощи, а в ожидании врачей — промыть глаза и рот чистой водой, выпить как можно больше чистой воды и принять активированный уголь.

«Покупать незамерзайки следует в специализированных магазинах или на АЗС. Полезно обратить внимание на цену: жидкости на основе изопропилового спирта не могут стоить дёшево. Также полезно изучить упаковку. У легальной продукции на этикетке будут указаны логотип и адрес производителя, инструкция по применению, дата изготовления, срок годности и правила хранения, а также подробный состав, меры предосторожности», — заключил врач.

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