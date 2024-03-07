В Удмуртии средняя зарплата в декабре выросла на 25% по сравнению с ноябрём
За год в реальном выражении средняя зарплата выросла на 12,6% с учётом инфляции, сообщает izhlife.ru.
Наиболее высокие зарплаты в декабре предлагали в сферах финансов и страхования (132,1 тыс. рублей), в «Государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении» (118,1 тыс. рублей).
Самые низкие зарплаты отмечены в сфере общепита и гостиничного бизнеса (32,8 тыс. рублей).
Ранее сообщалось, что в Тюмени средний размер предлагаемой заработной платы увеличился на 30% в течение 2023 года.