RT в Telegram
Подпишись

Врач Бережанский посоветовал отличать сезонную депрессию от обычной хандры

Короткая ссылка
Доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, врач-пульмонолог Морозовской детской городской клинической больницы, кандидат медицинских наук, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский заявил, что важно отличать сезонную депрессию от обычной хандры.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что хандра — это временное проявление аффективного расстройства, а депрессия — это диагноз.

«Очень важно, чтобы у человека были близкие люди, которые смогут поддержать, помочь, увидеть проявление сезонных аффективных расстройств. Есть возможность проанализировать своё состояние самостоятельно», — заявил Бережанский.

По его словам, нужно чаще бывать на солнце, больше гулять, соблюдать режим сна, заниматься спортом.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить