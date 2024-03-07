Врач Бережанский посоветовал отличать сезонную депрессию от обычной хандры

Доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, врач-пульмонолог Морозовской детской городской клинической больницы, кандидат медицинских наук, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский заявил, что важно отличать сезонную депрессию от обычной хандры.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что хандра — это временное проявление аффективного расстройства, а депрессия — это диагноз.

«Очень важно, чтобы у человека были близкие люди, которые смогут поддержать, помочь, увидеть проявление сезонных аффективных расстройств. Есть возможность проанализировать своё состояние самостоятельно», — заявил Бережанский.

По его словам, нужно чаще бывать на солнце, больше гулять, соблюдать режим сна, заниматься спортом.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.