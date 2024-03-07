В больнице ЯНАО разработали новый метод выявления рака лёгкого
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного Департамента здравоохранения.
«Новый способ выявления онкологических заболеваний совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев», — сказали в ведомстве.
Для точного определения места новообразования хирург предложил задействовать возможности ангиографа.
Малоинвазивная пункция опухолевого очага в лёгком с отбором ткани для исследования помогает уточнить диагноз и выбрать оптимальное лечение.
Ранее сообщалось, что на цифровой кафедре Первого МГМУ имени Сеченова Минздрава России разработали нейросеть, способную анализировать ЭКГ и с высокой точностью распределять их по классам.