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В больнице ЯНАО разработали новый метод выявления рака лёгкого

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В окружной больнице Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) внедрили новую методику диагностики рака лёгкого.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного Департамента здравоохранения.

«Новый способ выявления онкологических заболеваний совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев», — сказали в ведомстве.

Для точного определения места новообразования хирург предложил задействовать возможности ангиографа.

Малоинвазивная пункция опухолевого очага в лёгком с отбором ткани для исследования помогает уточнить диагноз и выбрать оптимальное лечение.

Ранее сообщалось, что на цифровой кафедре Первого МГМУ имени Сеченова Минздрава России разработали нейросеть, способную анализировать ЭКГ и с высокой точностью распределять их по классам.

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