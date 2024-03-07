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В Москве рассказали о графике работы соцучреждений в праздники

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о графике работы соцучреждений в праздничные выходные.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила заммэра, большинство организаций сохранят прежний режим.

«Прежний график работы сохранят, например, молочно-раздаточные пункты, центры московского долголетия и ветеринарные клиники, а у МФЦ и ЗАГСов будет только один выходной — 8 марта», — заявила Ракова.

Все городские соцучреждения вернутся к обычному графику с 11 марта.

Также стало известно, что Минздрав Башкирии объявил график работы медучреждений в мартовские праздники, передаёт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, во всех районах и городах республики круглосуточно будут работать травмпункты и пункты специализированной медицинской помощи.

8 марта 2024 года пункты госаптеки будут работать по графику выходного дня. Отпуск льготных препаратов в случае обращения граждан будет осуществляться в розничных отделах.

Ранее в Челябинской области сообщили, что регистрационные подразделения ГИБДД не будут работать 8 марта.

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