В Москве рассказали о графике работы соцучреждений в праздники
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметила заммэра, большинство организаций сохранят прежний режим.
«Прежний график работы сохранят, например, молочно-раздаточные пункты, центры московского долголетия и ветеринарные клиники, а у МФЦ и ЗАГСов будет только один выходной — 8 марта», — заявила Ракова.
Все городские соцучреждения вернутся к обычному графику с 11 марта.
Также стало известно, что Минздрав Башкирии объявил график работы медучреждений в мартовские праздники, передаёт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, во всех районах и городах республики круглосуточно будут работать травмпункты и пункты специализированной медицинской помощи.
8 марта 2024 года пункты госаптеки будут работать по графику выходного дня. Отпуск льготных препаратов в случае обращения граждан будет осуществляться в розничных отделах.
Ранее в Челябинской области сообщили, что регистрационные подразделения ГИБДД не будут работать 8 марта.