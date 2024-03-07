Кардиолог Подгородетская назвала низкое давление индивидуальным вариантом нормы
«У мужчин низким считается артериальное давление 100/60 мм рт. ст., у женщин — 95/60 мм рт. ст. Однако такие показатели в покое встречаются и у здоровых людей, это может быть индивидуальный вариант нормы», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, низкое давление может быть нормальным для тренированных спортсменов и жителей высокогорья, субтропиков и тропиков.
Как уточнила Подгородетская, такую артериальную гипотонию называют физиологической.
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