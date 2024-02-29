Кардиолог Фомичёва назвала признаки острой сердечной недостаточности

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичёва, рассказала о клинических проявлениях острой сердечной недостаточности.

«К признакам правожелудочковой недостаточности относятся набухание яремных вен шеи, увеличение печени (заметное визуально) и болезненность в правом подреберье, двусторонние периферические отеки, цианоз (посинение кожи), асцит (скопление жидкости в брюшной полости)», — завила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, если застой возник по малому кругу кровообращения, то это левожелудочковая недостаточность. Она характеризуется приступообразным кашлем, затруднённостью дыхания в положении лёжа, пароксизмальной одышкой по ночам, влажными хрипами в лёгких.

«Если возникло падение систолического артериального давления ниже 80 мм рт. ст., у человека холодная кожа, липкий пот, влажные конечности, олигурия, спутанность сознания, слабое наполнение пульса — это кардиогенный шок», — добавила врач.

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