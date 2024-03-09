Россиянам дали советы при утечке личной информации

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов в беседе с RT рассказал об экстренных мерах при утечке личной информации.

По словам специалиста, украсть могут такие данные, как пароль от электронной почты, номер банковской карты или, например, адрес либо номер телефона.

«Обратитесь в службы, которые помогут вам в той или иной ситуации: например, в банк, чтобы заблокировать карты. Многие банки предлагают услуги по защите от мошенничества и могут помочь не только с этим, но и с восстановлением средств. Обратитесь в полицию, чтобы предотвратить использование паспортных данных, например, чтобы на вас не оформили кредит. Свяжитесь по необходимости со страховыми организациями, службами сервисов и доставок, коммунальными компаниями, пенсионным фондом и так далее — в зависимости от положения», — объяснил Липов.

Он также порекомендовал как можно скорее изменить пароли от всех аккаунтов, которые могут быть связаны с утраченной информацией.

«Если у вас есть подозрение, что утечка произошла через вашу электронную почту, смените пароль от неё в первую очередь. Предупредите родственников, друзей, а также всех, с кем у вас есть контакт в интернете, что ваши данные украли», — рассказал собеседник RT.

Эксперт напомнил о необходимости связаться со специальными службами, которые занимаются защитой персональных данных.

«В России — это Роскомнадзор. Сообщите о случившемся и предоставьте всю доступную информацию — вам помогут определить дальнейшие шаги и возможные меры защиты. И конечно, помните, что ситуацию легче предотвратить, чем исправить», — подчеркнул он.

Кроме того, Липов посоветовал использовать сложные пароли и регулярно обновлять их, применять двухфакторную аутентификацию, где это возможно, не открывать подозрительные ссылки и не передавать свои персональные данные незнакомым.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни.