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В НБКИ посоветовали россиянам регулярно проверять свою кредитную историю

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Анастасия Румянцева
Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), подчеркнул в беседе с RT, что принятие закона о возможности гражданам вводить самозапрет на привлечение кредитов, безусловно, затруднит мошенникам и оформление кредитов по украденным документам, и психологическое манипулирование заёмщиками.
В НБКИ посоветовали россиянам регулярно проверять свою кредитную историю
  • Gettyimages.ru
  • © Andrii Zastrozhnov

Как напомнил специалист, важно отметить, что закон вступит в действие только через год, что связано с необходимостью подготовки всех ведомств и организаций к его применению.

Кроме того, по его мнению, до этого времени гражданам, которые хотели бы ввести самозапрет, необходимо самим проявлять бдительность.

«И, в частности, регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя предотвращать возможные попытки мошенников получить кредит по украденным данным», — рассказал Волков.

Или, как вариант, пользоваться специальными системами защиты от мошенников, уведомляющими об изменениях в кредитной истории, заключил собеседник RT.

Ранее Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий гражданам право устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) кредита.

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