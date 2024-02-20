В НБКИ посоветовали россиянам регулярно проверять свою кредитную историю
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Как напомнил специалист, важно отметить, что закон вступит в действие только через год, что связано с необходимостью подготовки всех ведомств и организаций к его применению.
Кроме того, по его мнению, до этого времени гражданам, которые хотели бы ввести самозапрет, необходимо самим проявлять бдительность.
«И, в частности, регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя предотвращать возможные попытки мошенников получить кредит по украденным данным», — рассказал Волков.
Или, как вариант, пользоваться специальными системами защиты от мошенников, уведомляющими об изменениях в кредитной истории, заключил собеседник RT.
Ранее Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий гражданам право устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) кредита.