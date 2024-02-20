RT в Telegram
Подпишись

Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Короткая ссылка
Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий гражданам право устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) кредита.
Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов
  • Gettyimages.ru
  • © Tippapatt

Об этом информирует ТАСС.

Законопроект направлен на предотвращение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами при помощи незаконного использования персональных данных граждан.

Уточняется, что запрет не распространяется на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал подробности об инициативе разрешить гражданам устанавливать запрет на кредиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить