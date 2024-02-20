Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов
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Об этом информирует ТАСС.
Законопроект направлен на предотвращение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами при помощи незаконного использования персональных данных граждан.
Уточняется, что запрет не распространяется на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов.
Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал подробности об инициативе разрешить гражданам устанавливать запрет на кредиты.