Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий гражданам право устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) кредита.

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Об этом информирует ТАСС. Законопроект направлен на предотвращение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами при помощи незаконного использования персональных данных граждан. Уточняется, что запрет не распространяется на получение ипотеки, автокредитов, а также образовательных кредитов. Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал подробности об инициативе разрешить гражданам устанавливать запрет на кредиты.