Депутат Аксаков рассказал подробности об инициативе разрешить самозапрет на кредиты

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал подробности об инициативе разрешить гражданам устанавливать запрет на кредиты.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Группа депутатов во главе с Аксаковым разработала соответствующие изменения в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите».

«Законопроект устанавливает возможность самозапрета на проведение определённых банковских операций по своему счёту, в том числе на оформление кредитов», — заявил Аксаков.

В случае такого запрета банк не сможет оформлять займы на имя этого клиента.

Для установки самозапрета будет достаточно подать заявление через МФЦ или «Госуслуги».

Как отметил Аксаков, ко второму чтению документа поступила поправка, согласно которой потребуется не СНИЛС, а ИНН.

«В ходе рассмотрения выяснилось, что СНИЛСа у многих граждан нет, что могло затруднить использование канала самозапрета. А ИНН уже имеют десятки миллионов людей», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО.