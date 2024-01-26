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РБК: россиянам предложили вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО

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В России предложили новую версию законопроекта о самозапрете на кредиты, которая позволит россиянам подавать заявления в банках.

Об этом пишет РБК.

Как сказано в материале, подавать заявление о добровольном отказе от получения кредитов планируется разрешить не только на портале «Госуслуги» и в МФЦ, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации.

Уточняется, что норма может быть реализована с января 2026 года.

В апреле группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму проект федерального закона о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа (кредита).

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