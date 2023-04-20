В Госдуму внесён законопроект о праве граждан вводить самозапрет на выдачу кредитов

Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму проект федерального закона о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа (кредита).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее прокомментировал проект о самозапрете на получение кредитов в России. По его словам, бывают ситуации, когда клиент банка даже не знает, что от его имени взят кредит. Он отметил, что все желающие смогут установить самозапрет на выдачу себе займов на портале «Госуслуги», что будет отражаться и в кредитной истории.

Экономист, директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева назвала в беседе с НСН мифом утверждения о том, что МФО выдают деньги всем обратившимся. По словам эксперта, скоринг находится на высоком уровне и ни одна организация не готова брать на себя повышенные риски.