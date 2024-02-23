Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

Опрошенные RT эксперты предупредили, что в праздничные дни обычно активизируются мошенники.

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов посоветовал россиянам быть осторожными с предложениями о скидках и об акциях, особенно если они приходят в виде электронных писем или сообщений.

«Проверьте подлинность предложения и убедитесь, что оно действительно от официального и надёжного источника. При покупке подарков обращайте внимание на качество товара, упаковку и документы. Покупайте товары только у проверенных продавцов и магазинов», — рассказал собеседник RT.

Также он порекомендовал проверять адреса сайтов перед вводом личных данных и банковской информации.

Кроме того, в этот период можно столкнуться с такой схемой, как продажа поддельных подарочных сертификатов, заявил Липов.

«Мошенники предлагают выгодные сделки на подарочные сертификаты, которые на самом деле являются подделками. Когда вы пытаетесь использовать такой сертификат, вы обнаруживаете, что он недействителен», — добавил специалист.

В пресс-службе «Сравни» рассказали RT, что в период праздников мошенники нередко пытаются воспользоваться ажиотажем и выманить деньги у тех, кто был недостаточно осмотрителен.

«Как правило, целью злоумышленников оказываются не виновники торжества, а те, кто собирается покупать и дарить подарки. То есть перед 23 Февраля будут появляться предложения с мужской парфюмерией, спортивными и автотоварами, а перед 8 Марта — с косметикой известных брендов, цветами и ювелирными украшениями. Основные схемы заработка на таких сайтах — продажа по завышенной цене товаров заведомо плохого качества либо кража реквизитов карты и затем денежных средств с неё», — отметили там.

Ещё в период праздников активизируются телефонные мошенники, пояснили эксперты.

«Чтобы избежать неприятных инцидентов, следуйте известным правилам безопасности: не сообщайте личные данные и реквизиты карт, не называйте никому коды подтверждения и обязательно проверяйте, откуда звонок, — в банк всегда можно перезвонить. Кроме того, многие банки и мобильные операторы сейчас предоставляют услуги голосового ассистента или определения номера. Такая услуга может помочь отсеять звонки злоумышленников ещё до начала разговора», — заключили в пресс-службе.

Ранее Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй, подчеркнул в беседе с RT, что принятие закона о возможности гражданам вводить самозапрет на привлечение кредитов, безусловно, затруднит мошенникам и оформление кредитов по украденным документам, и психологическое манипулирование заёмщиками.