В Подмосковье более 30 тысяч льготников смогут бесплатно отдохнуть на курортах

В Московской области 30 тыс. льготников предоставят бесплатные электронные путёвки в санатории Краснодарского края, Крыма и средней полосы России.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Электронная путёвка — это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что вместе с путёвкой автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты.

Сопровождающие лица инвалидов первой группы и детей-инвалидов также могут оформить бесплатную путёвку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье электронный паспорт льготника скачали 330 тыс. раз с 2023 года.