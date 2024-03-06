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В Подмосковье более 30 тысяч льготников смогут бесплатно отдохнуть на курортах

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В Московской области 30 тыс. льготников предоставят бесплатные электронные путёвки в санатории Краснодарского края, Крыма и средней полосы России.
В Подмосковье более 30 тысяч льготников смогут бесплатно отдохнуть на курортах
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Электронная путёвка — это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что вместе с путёвкой автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты.

Сопровождающие лица инвалидов первой группы и детей-инвалидов также могут оформить бесплатную путёвку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье электронный паспорт льготника скачали 330 тыс. раз с 2023 года.

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