В Подмосковье электронный паспорт льготника скачали 330 тысяч раз с 2023 года

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что с 2023 года электронный паспорт льготника скачали 330 тыс. раз.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила чиновник, электронный формат документа, подтверждающий право на льготы, удобен тем, что всегда находится под рукой и не нужно предъявлять бумажное свидетельство.

Скачать электронный паспорт льготника можно в личном кабинете регионального портала госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введут новую поддержку для многодетных семей.