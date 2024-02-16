В Подмосковье электронный паспорт льготника скачали 330 тысяч раз с 2023 года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила чиновник, электронный формат документа, подтверждающий право на льготы, удобен тем, что всегда находится под рукой и не нужно предъявлять бумажное свидетельство.
Скачать электронный паспорт льготника можно в личном кабинете регионального портала госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел».
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введут новую поддержку для многодетных семей.