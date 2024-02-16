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В Подмосковье электронный паспорт льготника скачали 330 тысяч раз с 2023 года

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Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что с 2023 года электронный паспорт льготника скачали 330 тыс. раз.
В Подмосковье электронный паспорт льготника скачали 330 тысяч раз с 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © gong hangxu

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила чиновник, электронный формат документа, подтверждающий право на льготы, удобен тем, что всегда находится под рукой и не нужно предъявлять бумажное свидетельство.

Скачать электронный паспорт льготника можно в личном кабинете регионального портала госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области введут новую поддержку для многодетных семей.

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