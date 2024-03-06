Фельдшеру из Владивостока, которая в блоге высмеивала пациентов, вынесли выговор

Фельдшер из Владивостока Инесса Колпакова, которая в блоге высмеивала пациентов, рассказала RT, что ей вынесли второй строгий выговор.

По словам собеседницы RT, официальная причина выговора заключается в нарушении санэпидрежима и фотографировании на служебный планшет. После следующего выговора фельдшера могут уволить.

Колпакова заявила, что не намерена оставлять работу в скорой или отказываться от блога.

«Это мой личный блог. Как они могут обосновать запрет вести мне его?» — сказала она.

Ранее Колпакова прокомментировала RT ситуацию, из-за которой её теперь ждёт служебная проверка.

Она рассказала, что в Минздрав и на станцию скорой помощи пожаловался аноним — ему не понравился контент. Руководство при этом ранее не делало ей никаких замечаний. По словам девушки, блог — отдушина для неё.