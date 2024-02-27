В Минздрав пожаловались на фельдшера из Владивостока за её чёрный юмор
- РИА Новости
В Минздрав и на станцию скорой помощи пожаловался аноним — ему не понравился контент, отметила Колпакова. Руководство при этом ранее не делало ей никаких замечаний. По словам девушки, блог — отдушина для неё.
«Я одинаково хорошо отношусь ко всем пациентам: и бомжей, и наркоманов спасаю, никого не обижаю. Тот, кто думает, что я не люблю свою работу, сильно ошибается. Просто юмор у меня, как у всех медиков, такой... Немного чёрный», — сообщила девушка.
Активно свой блог она вела лишь десять дней, а сейчас Инесса ищет адвокатов и готовится писать объяснительную. От работы её не отстранили.