В Минздрав пожаловались на фельдшера из Владивостока за её чёрный юмор

Фельдшер скорой помощи из Владивостока Инесса Колпакова, которая вела блог, где высмеивала пациентов, прокомментировала RT ситуацию, из-за которой её теперь ждёт служебная проверка.

В Минздрав и на станцию скорой помощи пожаловался аноним — ему не понравился контент, отметила Колпакова. Руководство при этом ранее не делало ей никаких замечаний. По словам девушки, блог — отдушина для неё.

«Я одинаково хорошо отношусь ко всем пациентам: и бомжей, и наркоманов спасаю, никого не обижаю. Тот, кто думает, что я не люблю свою работу, сильно ошибается. Просто юмор у меня, как у всех медиков, такой... Немного чёрный», — сообщила девушка.

Активно свой блог она вела лишь десять дней, а сейчас Инесса ищет адвокатов и готовится писать объяснительную. От работы её не отстранили.