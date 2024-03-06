Офтальмолог Карлова заявила о важности раннего выявления глаукомы

Врач-офтальмолог, заместитель главного врача Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского по инновационно-технологическому развитию, доцент кафедры офтальмологии Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Елена Карлова рассказала, что глаукому важно выявить как можно раньше.

«Глаукома — хроническое заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, и зачастую оно приводит к необратимой слепоте. Примерно каждый десятый человек с этим диагнозом в итоге теряет зрение хотя бы на одном глазу.

Глаукома на данный момент неизлечима. Единственное, что можно и нужно делать, — контролировать её», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, самое главное — выявить заболевание на раннем этапе и затем на протяжении всей жизни пациента заниматься его лечением.

Как отметила Карлова, нормализация внутриглазного давления может быть достигнута медикаментозным, лазерным или хирургическим путём.

Ранее врач-офтальмолог, лазерный хирург «СМ-Клиники» к. м. н. Светлана Миргородская назвала основные причины близорукости у детей (миопии).