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Невролог Тарасова рассказала о пользе здорового сна

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Врач-невролог «СМ-Клиники» Анастасия Тарасова рассказала о важности здорового сна для когнитивных функций организма, а также для правильной работы сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной, эндокринной, иммунной и суставно-мышечной систем.
Невролог Тарасова рассказала о пользе здорового сна
  • Gettyimages.ru

«Во время сна мозг человека не отдыхает, а переходит в особый режим функционирования, когда прекращается восприятие информации извне и начинается обработка уже полученной. Так формируются сценарии реакций на те или иные события на основании пережитого опыта, а также отбраковка ненужного или травмирующего», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, имеет значение не количество часов, проведённых в постели, а количество часов, проведённых во сне.

По словам Тарасовой, строгих требований по длительности сна нет. У каждого человека они могут быть разными. Но, всё же, желательно стремиться к цифре не менее семи часов.

«Главное — правильно расставить жизненные приоритеты и понять, что здоровый сон и хороший тайм-менеджмент — залог успеха в любой сфере жизни», — заключила

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