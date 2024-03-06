В Москве рассказали о применении роботов-хирургов при эндопротезировании суставов
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Об этом сообщает НСН.
«Она предназначена для выполнения операций по тотальному эндопротезированию коленного сустава. Новый робот персонально формирует план операции на основании трёхмерной модели сустава, созданной с помощью компьютерной томографии», — заявила Ракова.
Роботизированная система установлена в городской клинической больнице №13.
Отмечается, что благодаря малой травматичности во время хирургического вмешательства пациенты могут вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки.
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