В Москве рассказали о применении роботов-хирургов при эндопротезировании суставов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о применении компактной роботизированной системы с искусственным интеллектом при протезировании суставов.

Об этом сообщает НСН.

«Она предназначена для выполнения операций по тотальному эндопротезированию коленного сустава. Новый робот персонально формирует план операции на основании трёхмерной модели сустава, созданной с помощью компьютерной томографии», — заявила Ракова.

Роботизированная система установлена в городской клинической больнице №13.

Отмечается, что благодаря малой травматичности во время хирургического вмешательства пациенты могут вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки.

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