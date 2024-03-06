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В Москве рассказали о применении роботов-хирургов при эндопротезировании суставов

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о применении компактной роботизированной системы с искусственным интеллектом при протезировании суставов.
В Москве рассказали о применении роботов-хирургов при эндопротезировании суставов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Она предназначена для выполнения операций по тотальному эндопротезированию коленного сустава. Новый робот персонально формирует план операции на основании трёхмерной модели сустава, созданной с помощью компьютерной томографии», — заявила Ракова.

Роботизированная система установлена в городской клинической больнице №13.

Отмечается, что благодаря малой травматичности во время хирургического вмешательства пациенты могут вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в России разработали самообучающийся протез спинного мозга.

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