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Матвиенко указала на отсутствие изоляции России на примере выборов

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Глава Совфеда Валентина Матвиенко указала на отсутствие изоляции России в мире на примере выборов — парламентарии из большого числа стран готовы наблюдать за избирательным процессом.
Матвиенко указала на отсутствие изоляции России на примере выборов
  • РИА Новости

Она отметила, что, рассылая приглашения, в России даже не ожидали такого широкого отклика.

«Ещё раз скажу: ни о какой изоляции России (речи нет. — RT), никакого отторжения России в мире нет. Это те фейки, которые распространяются недружественными государствами, а жизнь — она показывает совершенно другое», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что более 200 международных наблюдателей приедут на выборы президента России.

4 марта в центральном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина прошла встреча сопредседателя штаба Марьяны Лысенко и главы миссии наблюдателей от СНГ Ильхама Лысенко.

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