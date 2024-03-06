Матвиенко указала на отсутствие изоляции России на примере выборов

Глава Совфеда Валентина Матвиенко указала на отсутствие изоляции России в мире на примере выборов — парламентарии из большого числа стран готовы наблюдать за избирательным процессом.

Она отметила, что, рассылая приглашения, в России даже не ожидали такого широкого отклика.

«Ещё раз скажу: ни о какой изоляции России (речи нет. — RT), никакого отторжения России в мире нет. Это те фейки, которые распространяются недружественными государствами, а жизнь — она показывает совершенно другое», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что более 200 международных наблюдателей приедут на выборы президента России.

4 марта в центральном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина прошла встреча сопредседателя штаба Марьяны Лысенко и главы миссии наблюдателей от СНГ Ильхама Лысенко.