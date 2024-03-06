Более 200 международных наблюдателей приедут на выборы президента России
- РИА Новости
Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
«На сегодня по нашей линии — по линии Федерального собрания России — уже подтвердили своё участие в качестве наблюдателей на этих выборах более 200 человек. Это главным образом наши коллеги-парламентарии», — цитирует его РИА Новости.
Косачёв уточнил, что парламентарии будут представлять 35 стран мира.
4 марта в центральном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина прошла встреча сопредседателя штаба Марьяны Лысенко и главы миссии наблюдателей от СНГ Ильхама Лысенко.