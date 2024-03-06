Более 200 международных наблюдателей приедут на выборы президента России

Более 200 иностранных парламентариев подтвердили своё участие в наблюдении за выборами президента России по линии Федерального собрания.

Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«На сегодня по нашей линии — по линии Федерального собрания России — уже подтвердили своё участие в качестве наблюдателей на этих выборах более 200 человек. Это главным образом наши коллеги-парламентарии», — цитирует его РИА Новости.

Косачёв уточнил, что парламентарии будут представлять 35 стран мира.

4 марта в центральном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина прошла встреча сопредседателя штаба Марьяны Лысенко и главы миссии наблюдателей от СНГ Ильхама Лысенко.