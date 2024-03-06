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Более 200 международных наблюдателей приедут на выборы президента России

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Более 200 иностранных парламентариев подтвердили своё участие в наблюдении за выборами президента России по линии Федерального собрания.
Более 200 международных наблюдателей приедут на выборы президента России
  • РИА Новости

Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«На сегодня по нашей линии — по линии Федерального собрания России — уже подтвердили своё участие в качестве наблюдателей на этих выборах более 200 человек. Это главным образом наши коллеги-парламентарии», — цитирует его РИА Новости.

Косачёв уточнил, что парламентарии будут представлять 35 стран мира.

4 марта в центральном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина прошла встреча сопредседателя штаба Марьяны Лысенко и главы миссии наблюдателей от СНГ Ильхама Лысенко.

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