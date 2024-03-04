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В Центральном избирательном штабе прошла встреча с главой миссии наблюдателей от СНГ

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В Центральном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина прошла встреча сопредседателя штаба Марьяны Лысенко и главы миссии наблюдателей от СНГ Ильхама Лысенко.

В миссию входят наблюдатели, приглашённые МИД России, и иностранные парламентарии, приглашённые Государственной думой.

На встрече обсудили принципы формирования и деятельности миссии наблюдателей от СНГ, направления работы избирательного штаба, а также наблюдение за голосованием 15, 16 и 17 марта на избирательных участках.

Как отметил Ильхом Нематов, около 200 человек стали членами миссии наблюдателей СНГ на президентских выборах.

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