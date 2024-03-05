Москва открыла доступ к платформе с сервисами ИИ для медорганизаций для всех регионов
Об этом сообщает НСН.
Платформа поможет специалистам получать результаты анализа лучевых исследований, выполняемых умными алгоритмами в автоматическом режиме.
К настоящему времени заявки на использование технологий поступили из девяти регионов, среди которых Башкирия, Дагестан, Санкт-Петербург и Московская область.
Ранее сообщалось, что в медучреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе ИИ.