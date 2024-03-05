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Москва открыла доступ к платформе с сервисами ИИ для медорганизаций для всех регионов

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Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медорганизаций для всех регионов, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Платформа поможет специалистам получать результаты анализа лучевых исследований, выполняемых умными алгоритмами в автоматическом режиме.

К настоящему времени заявки на использование технологий поступили из девяти регионов, среди которых Башкирия, Дагестан, Санкт-Петербург и Московская область.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе ИИ.

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