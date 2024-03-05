В медучреждения Кубани поступило более пяти тысяч единиц оборудования за три года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о реализации нацпроекта «Здравоохранение». За три года в медучреждения региона поступило более пяти тысяч единиц оборудования.

РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации края. «На новых аппаратах уже провели тысячи диагностических исследований, необходимых медпроцедур. Сильное первичное звено помогает диагностировать заболевания на ранних стадиях», ― заявил Кондратьев. Медучреждения Краснодарского края получили компьютерные и магнитно-резонансные томографы, флюорографы, маммографы, рентгены, кольпоскопы, аппараты УЗИ, эндоскопическое и диагностическое оборудование. Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях ЯНАО установили новое лечебное оборудование для реабилитации.