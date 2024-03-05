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В медучреждения Кубани поступило более пяти тысяч единиц оборудования за три года

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о реализации нацпроекта «Здравоохранение». За три года в медучреждения региона поступило более пяти тысяч единиц оборудования.
В медучреждения Кубани поступило более пяти тысяч единиц оборудования за три года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«На новых аппаратах уже провели тысячи диагностических исследований, необходимых медпроцедур. Сильное первичное звено помогает диагностировать заболевания на ранних стадиях», ― заявил Кондратьев.

Медучреждения Краснодарского края получили компьютерные и магнитно-резонансные томографы, флюорографы, маммографы, рентгены, кольпоскопы, аппараты УЗИ, эндоскопическое и диагностическое оборудование.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях ЯНАО установили новое лечебное оборудование для реабилитации.

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