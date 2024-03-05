Журналист Суше: на RT я смог говорить то, что никогда не смог бы сказать на CNN

Иностранный журналист, ведущий RT International Рори Суше в ходе выступления на полях Всемирного фестиваля молодёжи заявил, что, в отличие от западных СМИ, в России «нет мейнстримного нарратива, здесь не нужно накачивать аудиторию и что-то продвигать».

Творческая встреча с ведущим RT International Рори Суше прошла 3 марта на площадке медиапотока, организованного Минобрнауки России и ГК «Росатом».

Рори Суше много лет работал журналистом и ведущим в США, но уже 15 лет живёт в Москве и работает на RT.

Ведущий раскрыл причины переезда в Россию, рассказал о своей карьере, а также поделился личным опытом. По его словам, для него Россия стала страной возможностей.

«Я приехал в Россию и нашёл журналистскую свободу. Вы живёте в удивительной стране, хотя многие этого не осознают. Для меня Россия стала страной возможностей», — подытожил журналист.

Он также рассказал, что, когда переехал в Россию, увидел несостоятельность всех существующих стереотипов о стране.

«Россияне очень доброжелательные, открытые, с улыбкой. Я влюбился в это, ведь мне показали искреннюю любовь к другим. Неважно, что говорят СМИ и западные политики. Мы все люди, и мы хотим дом, семью, понимание и поддержку», — сказал он.

Высказываясь на тему отличий СМИ в России и на Западе, он отметил, что «в России нет мейнстримного нарратива, здесь не нужно накачивать аудиторию и что-то продвигать».

«На RT я смог говорить то, что никогда не смог бы сказать на CNN», — сказал Рори Суше.

По итогам встречи участники фестиваля задали Рори Суше вопросы, которые их интересовали.

«Медиапоток» является одним из наиболее прогрессивных событий Всемирного фестиваля молодёжи, где собрались опытные создатели контента и начинающие креативщики из разных стран мира для обсуждения будущего медиасферы. На этом мероприятии ведущие продюсеры, популярные блогеры и известные журналисты обсуждают вызовы и перспективы медиакоммуникаций.

Программа мероприятий включает в себя лекции и практические занятия, подготовленные ключевыми фигурами российской медиасферы. Интеллектуальную поддержку оказывают RT, VK, «Диалог», К2 и «Газпром-медиа холдинг».

1 февраля стартовал десятый поток курса «ТВ- и онлайн-журналистика» Школы RT.

Также Школа RT открывает набор на первый англоязычный онлайн-курс — международный образовательный проект RT Academy. Пройти его смогут журналисты из стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).