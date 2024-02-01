В Школе RT стартовал юбилейный поток

Десятый поток курса «ТВ- и онлайн-журналистика» Школы RT стартовал 1 февраля.

1 февраля почти 200 человек получили доступ к личному кабинету на платформе онлайн-школы RT. По итогам отборочного этапа лучшие из прошедших стали слушателями десятого потока курса «ТВ- и онлайн-журналистика».

Программа курса состоит из пяти тематических блоков. Каждый подробно рассматривает основные этапы медиапроизводства — от выбора темы до публикации или выхода в эфир. В течение курса участникам предлагается выполнять тесты и творческие задания.

В новом сезоне команда курса подготовила много обновлений. Меняются условия работы, появляются новые инструменты, и даже законодательство в сфере СМИ становится другим. Все перемены нашли отражение в лекциях Школы RT. Также в программе появились новые уроки: разработка Telegram-ботов, дикторское мастерство, спортивная журналистика, подкасты и многие другие.

Также слушателям будет доступно несколько уроков про научпоп. Чтобы рассказать об этом направлении более подробно, Школа RT совместно с Министерством образования и науки разработала отдельный курс «Научпоп-журналистика».

Выпускники Школы RT получают сертификаты о прохождении курса. Лучшие студенты первыми узнают информацию о вакансиях RT из закрытого чата, а также в приоритетном порядке рассматриваются для сотрудничества. За время работы Школы уже более 60 человек приняты в команду RT.

В декабре ученики первого потока курса онлайн-школы RT по научно-популярной журналистике завершили обучение.