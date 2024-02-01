RT в Telegram
Подпишись

В Школе RT стартовал юбилейный поток

Короткая ссылка
Десятый поток курса «ТВ- и онлайн-журналистика» Школы RT стартовал 1 февраля.
В Школе RT стартовал юбилейный поток
  • РИА Новости

1 февраля почти 200 человек получили доступ к личному кабинету на платформе онлайн-школы RT. По итогам отборочного этапа лучшие из прошедших стали слушателями десятого потока курса «ТВ- и онлайн-журналистика». 

Программа курса состоит из пяти тематических блоков. Каждый подробно рассматривает основные этапы медиапроизводства — от выбора темы до публикации или выхода в эфир. В течение курса участникам предлагается выполнять тесты и творческие задания.

В новом сезоне команда курса подготовила много обновлений. Меняются условия работы, появляются новые инструменты, и даже законодательство в сфере СМИ становится другим. Все перемены нашли отражение в лекциях Школы RT. Также в программе появились новые уроки: разработка Telegram-ботов, дикторское мастерство, спортивная журналистика, подкасты и многие другие.

Также слушателям будет доступно несколько уроков про научпоп. Чтобы рассказать об этом направлении более подробно, Школа RT совместно с Министерством образования и науки разработала отдельный курс «Научпоп-журналистика».

Выпускники Школы RT получают сертификаты о прохождении курса. Лучшие студенты первыми узнают информацию о вакансиях RT из закрытого чата, а также в приоритетном порядке рассматриваются для сотрудничества. За время работы Школы уже более 60 человек приняты в команду RT.

В декабре ученики первого потока курса онлайн-школы RT по научно-популярной журналистике завершили обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить