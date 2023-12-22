Ученики курса онлайн-школы RT по научно-популярной журналистике завершили обучение

Ученики первого потока курса онлайн-школы RT по научно-популярной журналистике завершили обучение. Данный проект, призванный помочь начинающим журналистам и людям, интересующимся наукой, научиться увлекательно рассказывать об исследованиях и разработках, был запущен под эгидой Десятилетия науки и технологий.

Более 50 участников, которые успешно выполнили все задания и получили за них высокие баллы, будут награждены именными сертификатами, стажировками и другими призами. Всего заявки на участие в курсе и свои тестовые задания прислали более 1000 человек, при этом конкурсная комиссия отобрала 100 лучших кандидатов.

Также по итогам первых трёх учебных модулей кураторы курса «Научпоп-журналистика» выбрали лучших студентов курса, которые приняли участие в работе медиастудии III Конгресса молодых учёных. Так, Яна Венерина из Москвы и Анастасия Савельева из Великого Новгорода блестяще выполнили задания и максимально проявили себя во время обучения, поэтому девушкам выпал шанс побывать в Парке науки и искусства на федеральной территории «Сириус» и пообщаться с ведущими российскими журналистами, блогерами и популяризаторами науки.

«За два месяца обучения участники курса «Научпоп-журналистика» проделали действительно большой путь и сейчас выходят на финишную прямую. Приятно, что все ученики, включая уже состоявшихся журналистов и тех, кто только начинает делать первые шаги в этой сфере, старательно выполняли задания, предлагали креативные идеи и прислушивались к советам наших экспертов», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В ходе обучения участникам курса предлагалось выполнить задания по каждому из пяти тематических блоков: «Всё о научпопе», «Работа с текстом», «Новые медиа: социальные сети и SMM», «Работа в кадре, съёмка и постпродакшен», «Личный бренд и PR». На каждом этапе работы учащихся проверяли и оценивали ведущие российские учёные, журналисты и эксперты в области коммуникаций, а также давали комплексные рекомендации.

«Курс «Научпоп-журналистика» почти за пять лет работы Онлайн-школы RT вызвал самый большой отклик аудитории... На мой взгляд, наибольшая ценность курса для наших участников заключается в том, что они получили новые знания и смогли попробовать себя в различных специальностях», — прокомментировала руководитель службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова.

В сентябре Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» открыла приём заявок на бесплатный образовательный онлайн-курс «Научпоп-журналистика».