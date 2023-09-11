RT открывает приём заявок на новый онлайн-курс «Научпоп-журналистика»

Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» открывает приём заявок и запускает бесплатный образовательный онлайн-курс «Научпоп-журналистика». Проект создан для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями.

Заявки на участие принимаются на сайте Школы RT с 11 по 25 сентября 2023 года.

Курс «Научпоп-журналистика», созданный в Десятилетие науки и технологий, поможет журналистам и всем, кто любит науку, научиться рассказывать о ней просто и интересно в разных форматах — от написания постов и статей до создания телепрограмм и документальных фильмов.

«Мы хотим, чтобы о достижениях наших ученых узнали как можно больше людей. Поэтому совместно с коллегами из АНО «Национальные приоритеты» мы придумали курс, который научит участников разговаривать о науке с самой разной аудиторией», — сказала руководитель службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова.

Подать заявку для прохождения курса могут все желающие. Для этого необходимо заполнить форму на сайте и выполнить тестовое задание. Участниками курса станут заявители, набравшие наиболее высокие баллы.

«Благодаря нашему курсу люди, интересующиеся популяризацией науки и технологий, познакомятся с опытом ведущих журналистов, блогеров и коммуникаторов. Надеемся, что это поможет расширить сообщество популяризаторов науки в нашей стране», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

RT

Обучение начнётся 2 октября 2023 года. Курс состоит из пяти блоков: «Всё о научпопе», «Работа с текстом», «Новые медиа: социальные сети и SMM», «Работа в кадре, съёмка и постпродакшн», «Личный бренд и PR». В течение двух месяцев участники проекта будут слушать лекции ведущих журналистов и популяризаторов науки и выполнять задания. В личном кабинете на сайте также будут доступны рецензии экспертов и задания других участников.

В рамках курса с мастер-классами выступят телеведущие Сергей Малозёмов, Эрнест Мацкявичюс и Алексей Егоров, шеф-редактор аналитического отдела RT Илья Оганджанов, профессор «Института лазерных и плазменных технологий» МИФИ Владимир Решетов, научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ Тимур Чернов, руководитель Дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. Среди спикеров курса также доцент кафедры социологии массовых коммуникаций факультета журналистики МГУ Мария Аникина, главный редактор ряда научно-популярных проектов Алексей Паевский, популяризатор науки Алексей Иванченко, профессор РАН, химик Александр Мажуга, главный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Глеб Фёдоров, представители факультета журналистики и химического факультета МГУ, телеканала «Наука», Госкорпорации «Роскосмос», портала «Большая российская энциклопедия».

По итогам проекта авторы лучших выполненных работ получат сертификаты и фирменную сувенирную продукцию, также их ждут стажировки, экскурсии и другие призы. Лучших участников курса пригласят на III Конгресс молодых учёных — одно из ключевых мероприятий Десятилетия, которое состоится 28-30 ноября 2023 г. на федеральной территории «Сириус».

RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу «ТВ- и онлайн-журналистика» стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия Школы обучение в ней прошли уже свыше тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.