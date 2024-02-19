RT запускает международный образовательный проект RT Academy

Школа RT открывает набор на первый англоязычный онлайн-курс — международный образовательный проект RT Academy. Пройти его смогут журналисты из стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Курс стартует 1 апреля, заявки на обучение принимаются на сайте RT Academy. Обучение бесплатное. Участниками курса станут заявители, набравшие наиболее высокие баллы при выполнении тестового задания.

«Школа RT вышла на международный уровень. Первыми пройти обучение на курсе смогут коллеги из стран АСЕАН, а позже мы предложим его журналистам из Африки, Индии и других стран», — сказала руководитель службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова.

Отмечается, что обучение по курсу «Международная журналистика» начнётся 1 апреля 2024 года. Курс состоит из нескольких блоков: «Прямой эфир», «Фейки и верификация», «Новости в соцмедиа», «Написание новостей», «Съемки и постпродакшн», «Документалистика» и т.д. Со слушателями поделятся опытом корреспонденты, ведущие и продюсеры RT, а также авторы digital-проектов телеканала и представители мультимедийного агентства RUPTLY.

«В Юго-Восточной Азии есть огромный интерес к новостному контенту и учебным программам RT. Мы убедились в этом на семинарах по журналистике в Джакарте в прошлом году. Сейчас, помимо абитуриентов из Индонезии, нам присылают заявки претенденты из Вьетнама, Филиппин и других стран АСЕАН», — отметил руководитель представительства RT в Индонезии Денис Болотский.

Также RT Academy в сотрудничестве с Медиаакадемией Азиатско-тихоокеанского вещательного союза (ABU Media Academy) проведёт серию вебинаров для журналистов из СМИ-членов ABU. На первой лекции, 22 февраля, руководитель проекта RT Russia Beyond Всеволод Пуля расскажет о создании сообществ вокруг бренда в соцсетях.

1 февраля стартовал десятый поток курса «ТВ- и онлайн-журналистика» Школы RT.