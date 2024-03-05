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Педагог Липеева: дети могут отказываться от олимпиад из-за страха неудач

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Педагог-психолог онлайн-школы «Синергия» Вера Липеева предупредила, что в некоторых случаях участие в олимпиадах и конкурсах может негативно сказываться на детской психике.

«Если родители требуют от ребёнка учиться исключительно на отлично, то перспектива не занять на олимпиаде призовое место не просто огорчает, а пугает, поскольку сулит проблемы дома», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в такой ситуации школьник может выбрать стратегию избегания неудач и отказаться от участия в соревновании.

Липеева подчеркнула, что подобного можно избежать, если правильно планировать подготовку к олимпиаде и поддерживать ребёнка, мотивируя и отмечая его заслуги и достижения.

Ранее психолог, ACT-терапевт центра детской диагностики талантов Leoni Анастасия Еронина дала рекомендации по выбору дополнительных занятий для детей.

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