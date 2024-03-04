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Психолог Еронина дала советы во выбору хобби для ребёнка

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Психолог, ACT-терапевт центра детской диагностики талантов Leoni Анастасия Еронина дала рекомендации, как правильно выбрать дополнительные занятия для ребёнка.

Поиск подходящих занятий — это длительный процесс, во время которого ребёнок может много раз передумать, поменять несколько кружков и направлений, пока не найдёт то, что действительное ему подходит, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

«Проявите терпение, ведь уже сейчас ваш ребёнок учится определять, что ему нравится и что не нравится, а также формирует свои ценности», — сказала специалист.

Она обратила внимание на то, что рано или поздно ребёнок захочет увидеть результат своих занятий — первое место в соревнованиях по борьбе, главную роль в спектакле или приз за поделку на выставке.

«Поговорите с ребёнком о том, что успех — это 99% усилий и только один процент таланта. Путь к успеху не всегда лёгкий, временами приходится переступать через себя и делать больше. Акцентируйте внимание на том, что у ребёнка уже получается хорошо, это поможет опереться на прошлый опыт и сформировать позитивное видение дальнейших достижений», — заключила собеседница.

Ранее замдиректора по внеурочной работе и дополнительному образованию школы «Новый взгляд» Елизавета Космидис рассказала о навыке планирования времени, который пригодится ребёнку во взрослой жизни.

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