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Педагог Космидис рассказала о важности научить ребёнка планировать своё время

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Замдиректора по внеурочной работе и дополнительному образованию школы «Новый взгляд» Елизавета Космидис рассказала о навыке планирования времени, который пригодится ребёнку во взрослой жизни.
Педагог Космидис рассказала о важности научить ребёнка планировать своё время
  • Gettyimages.ru

«Научить ребёнка навыку планирования своего времени очень важно, поскольку постепенно с возрастом список стоящих перед ним задач будет только увеличиваться и без должного подхода и планирования успешность их выполнения может быть под вопросом», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, при формировании плана ребёнка необходимо учитывать периоды активности в течение дня, а также время сна и питания.

«Если вашему сыну или дочери комфортнее и продуктивнее делать уроки вечером, то вы вполне можете построить его график с учётом этой особенности», — сказала Космидис.

Педагог также обратила внимание на то, что необходимо обязательно соблюдать баланс между учёбой и личным временем.

«Ребёнок должен иметь свободные временные периоды для занятий тем, что его увлекает, либо вообще для того, чтобы просто поваляться на диване и посмотреть какой-нибудь интересный ему фильм», — добавила эксперт.

Кроме того, родителям стоит запастись терпением.

«Процесс привыкания к распорядку будет небыстрым. Родители должны будут часто напоминать детям о предстоящих занятиях, об оставшемся времени до того или иного действия. И здесь не надо забывать о том, что похвала — по-прежнему самый действенный метод мотивации. Хвалить ребёнка за выполненные пункты графика — обязательно», — заключила специалист.

Ранее психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн дала рекомендации, как помочь ребёнку освоить точные науки.

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