Психолог Гольдштейн дала советы по помощи детям в изучении точных наук

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн дала рекомендации, как помочь ребёнку освоить точные науки.

«Самые распространённые причины неуспеваемости по точным наукам: невнимательность, рассеянность, неумение фокусироваться, пробелы в знаниях, сложности с пониманием формул и теорем, строгий или слишком лояльный учитель, стресс из-за оценок», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовала найти подходящий для ребёнка метод, чтобы сделать учёбу более интересной и эффективной. Это могут быть самостоятельные эксперименты или проекты, которые покажут, как учебный материал может быть применён на практике.

«Когда дети видят, какие преимущества и практическую пользу приносят точные науки в повседневной жизни, они могут стать более мотивированными для их изучения. Например, можно подчеркнуть, что знания в математике помогут решать повседневные задачи, а понимание физики может помочь понять, как устроены мир и технологии», — заключила психолог.

Ранее кандидат педагогических наук, доцент методист Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Ольга Преснова дала рекомендации, как выбирать книги для подростков.