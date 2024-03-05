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Большинство работодателей в России заботит психологическое здоровье персонала

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В ходе недавнего исследования выяснилось, что в 63% российских компаний наблюдают за психологическим состоянием своих сотрудников.
Большинство работодателей в России заботит психологическое здоровье персонала
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Также в 41% компаний заявили, что постоянно общаются с сотрудниками, чтобы понять их эмоциональный настрой. В 17% случаев HR-специалисты разговаривают с сотрудниками в личной беседе, 5% организаций используют внутреннее анкетирование.

Самой частой причиной для обращения сотрудников за психологической помощью является выгорание (48%), а также высокий уровень стресса и тревожности (41%)

В 8% случаев работодатели дают сотрудникам возможность прибегнуть к услугам психолога в ДМС, ещё 4% опрошенных предоставляют корпоративного психолога, столько же проводят вебинары о ментальном здоровье, 2% обеспечивают горячую линию для помощи. 82% представителей бизнеса не предлагают психологическую поддержку работникам.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

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