АКРА: кадровый резерв в России может насчитывать 7,5 млн человек

У российского рынка труда имеются внутренние трудовые резервы в 7,5 млн человек.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Резервы российского рынка труда» аналитического рейтингового агентства АКРА.

По данным газеты, для использования этих резервов требуется стимулирующая политика государства на рынке труда.

Кроме того, согласно статье необходимо изменение государственных институтов в сторону большей гибкости и разнообразия трудовых отношений.

Ранее в Росстате сообщили об установлении рекорда по длительности рабочего дня как минимум за 19 лет.

При этом в ходе недавнего опроса выяснилось, что 9% россиян удалось воплотить детскую мечту о работе. Ещё 19% выбрали сферу, близкую к той, о которой мечтали в детстве.