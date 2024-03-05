Росстат: установлен рекорд по длительности рабочего дня как минимум за 19 лет

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа — максимум за 19 лет.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, данный показатель увеличился на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года.

Отмечается, что наиболее длинный рабочий день фиксируется у рыболовов, администраторов и сотрудников сферы добычи металлических руд.

Ранее сообщалось, что у 47% промышленных предприятий не хватает работников.

Также стало известно, что большинство россиян, перешедших на удалёнку (61%), в ходе исследования признались, что стали чувствовать себя лучше, а 28% отметили увеличение уровня продуктивности.





