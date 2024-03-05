RT в Telegram
Подпишись

Росстат: установлен рекорд по длительности рабочего дня как минимум за 19 лет

Короткая ссылка
В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа — максимум за 19 лет.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, данный показатель увеличился на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года.

Отмечается, что наиболее длинный рабочий день фиксируется у рыболовов, администраторов и сотрудников сферы добычи металлических руд.

Ранее сообщалось, что у 47% промышленных предприятий не хватает работников.

Также стало известно, что большинство россиян, перешедших на удалёнку (61%), в ходе исследования признались, что стали чувствовать себя лучше, а 28% отметили увеличение уровня продуктивности.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить