Росстат: установлен рекорд по длительности рабочего дня как минимум за 19 лет
Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.
По данным ведомства, данный показатель увеличился на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года.
Отмечается, что наиболее длинный рабочий день фиксируется у рыболовов, администраторов и сотрудников сферы добычи металлических руд.
Ранее сообщалось, что у 47% промышленных предприятий не хватает работников.
Также стало известно, что большинство россиян, перешедших на удалёнку (61%), в ходе исследования признались, что стали чувствовать себя лучше, а 28% отметили увеличение уровня продуктивности.