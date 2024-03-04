RT в Telegram
Подпишись

Россияне на удалёнке отмечают рост продуктивности и отсутствие выгорания

Короткая ссылка
Большинство россиян, перешедших на удалёнку (61%), в ходе исследования признались, что стали чувствовать себя лучше, а 28% отметили увеличение уровня продуктивности.

Кроме того, 54% россиян, работающих из дома, никогда не сталкивались с выгоранием, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, которое девелопер ПИК провёл совместно с сервисом по поиску работы HeadHunter.  

Среди плюсов удалённой работы респонденты назвали экономию времени из-за отсутствия необходимости добираться до офиса (70%), экономию денег (38%) и возможность самому распоряжаться своим временем (45%).

К минусам удалённой работы опрошенные отнесли нехватку движения (45%) и социума (42%). Для улучшения физической формы 41% таких работников ежедневно гуляют во время перерыва, а 38% занимаются спортом.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить