Россияне на удалёнке отмечают рост продуктивности и отсутствие выгорания

Большинство россиян, перешедших на удалёнку (61%), в ходе исследования признались, что стали чувствовать себя лучше, а 28% отметили увеличение уровня продуктивности.

Кроме того, 54% россиян, работающих из дома, никогда не сталкивались с выгоранием, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, которое девелопер ПИК провёл совместно с сервисом по поиску работы HeadHunter.

Среди плюсов удалённой работы респонденты назвали экономию времени из-за отсутствия необходимости добираться до офиса (70%), экономию денег (38%) и возможность самому распоряжаться своим временем (45%).

К минусам удалённой работы опрошенные отнесли нехватку движения (45%) и социума (42%). Для улучшения физической формы 41% таких работников ежедневно гуляют во время перерыва, а 38% занимаются спортом.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.