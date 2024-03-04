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Почти каждый десятый россиянин работает тем, кем мечтал в детстве

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В ходе недавнего опроса выяснилось, что 9% россиян удалось воплотить детскую мечту о работе. Ещё 19% выбрали сферу, близкую к той, о которой мечтали в детстве.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Чаще всего детскую мечту о профессии удавалось реализовывать работникам сферы образования и науки (14%), врачам (12%), юристам и строителям (по 11% соответственно), представителям транспортной отрасли (9%), а также работникам производственного комплекса и сферы охраны и безопасности (по 6%).

В ходе исследования также выяснилось, что россияне в детстве хотели стать учителями (12%), врачами (12%), актёрами и актрисами (9%), изобретателями (8%), юристами, полицейскими или космонавтами (по 7% соответственно) и т. д.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

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