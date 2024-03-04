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Невролог Гаджиева назвала причины постоянной сонливости

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Невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева рассказала о причинах постоянной сонливости.

«Если слабость и неестественная сонливость сохраняются постоянно, независимо от того, работал ли человек или просто лежал, то стоит задуматься», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, кроме физических нагрузок и большого объёма информации, принятого за день, причинами сонливости также могут быть и не самые очевидные факторы.

Среди них невролог назвала анемию, депрессию, миастению, апноэ сна и онкологические заболевания.

Врач рекомендовала обратиться к врачу, чтобы выявить причину сонливости и исключить серьёзные заболевания.

Ранее научный руководитель Института ревматологии им. В.А. Насоновой академик РАН Евгений Насонов назвал признаки, которые говорят о проблемах в поведении иммунной системы.

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