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Средняя зарплата на Ставрополье достигла 66,3 тысячи рублей в декабре 2023 года

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В Ставропольском крае в декабре 2023 года средняя номинальная зарплата достигла 66,3 тыс. рублей.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на Северо-Кавказстат.

Отмечается, что рост зарплаты составил 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самые высокие оклады на Ставрополье оказались в сфере финансовой и страховой деятельности (127 тыс. рублей), в сфере госуправления и военной безопасности (114 тыс.), информации и связи (76 тыс.), строительства (74 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Челябинской области по состоянию на 1 марта самыми востребованными профессиями стали слесарь по сборке металлоконструкций и врач.

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